食と暮らしを発信するオレぺが、専門家への取材を通して探る、2026年のトレンド。今年のキーワードは、効率より楽しさ、便利さより余白。〈ちょっといい気分〉を積み重ねる習慣が、どんどん広がっていく予感！その中でマーケティングアナリスト・原田曜平さんが注目するのは、〈思い出ホルダー〉。ささやかな記録を楽しむ動きが、静かに広がっています。旅も日常もまとめる〈思い出ホルダー〉が増殖中！？旅先でのレシートやショッ