日本時間０時３０分に米週間石油在庫統計（01/24 - 01/30）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 週間石油在庫統計（01/24 - 01/30）00:30 予想N/A前回-229.5万バレル（原油在庫・前週比) 予想N/A前回22.3万バレル（ガソリン在庫・前週比) 予想N/A前回32.9万バレル（留出油在庫・前週比)