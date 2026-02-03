３日、コルティナダンペッツォの選手村に設置された五輪マークのモニュメント。（コルティナダンペッツォ＝新華社記者／連漪）【新華社コルティナダンペッツォ2月4日】ミラノ・コルティナ冬季五輪大会組織委員会は3日、コルティナダンペッツォの選手村を報道陣に公開した。選手村はイタリア北東部ドロミテ山地のフィアメスに位置し、五輪期間中は世界各地から選手を受け入れる。３日、コルティナダンペッツォの選手村。（