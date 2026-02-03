３日、重慶市巴南区で手作りの福袋を見せるアルジェリア人留学生。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月4日】中国重慶市巴南区で3日、2026年第1四半期の「外国人＠Chongqing（重慶）」が開かれた。市内在住の外国人に春節（旧正月）文化を体験してもらうイベントで、参加した留学生20人は同区の伝統音楽「木洞山歌」や剪紙（せんし＝切り絵細工）、餅つきなど地元の習慣に触れ、華やいだ雰囲気を味わっていた。３日、重慶