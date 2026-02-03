悪質なリフォーム業者が神奈川県警に摘発されました。リフォーム会社代表の鹿島大輔容疑者（31）ら2人は住宅の汚水升の交換工事の際、「クーリングオフできない」と嘘の説明をした疑いなどがもたれています。鹿島容疑者らは一戸建てを狙って訪問点検し、「悪臭がして近隣に迷惑がかかる」などと言って相場より高い金額で工事を請け負い、少なくとも23人から1200万円余りを売り上げていました。警察は詐欺容疑も視野に調べています