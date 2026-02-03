スロバキア1部スロヴァン・ブラチスラヴァが、福岡MF松岡大起（24）獲りに動いていることが4日までに分かった。複数の関係者が明言。クラブは前日3日に「海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱する」と発表していた。スロヴァン・ブラチスラヴァは鹿島FWチャブリッチも所属していたチームで、チェコスロバキア時代も含めると29度のリーグ制覇を誇る。リーグ7連覇中で、現在も首位。欧州Lや欧州