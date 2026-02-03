ボートレース住之江のＧＩ「第６９回近畿地区選手権競走」が４日に開幕した。宮田龍馬（２７＝兵庫）は初日２Ｒのイン戦でコンマ１０のトップスタートを決めると他艇の攻めを寄せつけず１着。「足は悪くないです。上がりタイムも良かったですしね。展示では分が悪いかなと思ったけど、本番に行くとそうでもなかったです。回った後もスムーズさがありました」と感触上々。「ペラがバチッと合えば、もうちょっと良くなると思いま