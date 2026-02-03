米クアルコム（Qualcomm）は2日、日本やシンガポール、韓国のスタートアップ企業を対象としたエッジAI開発支援プログラム「Qualcomm AI Program for Innovators（QAIPI） 2026 - APAC」を正式に開始した。応募期間は日本時間5月1日15時59分まで。 最終選考に選ばれた企業には、最大1万ドルの助成金や技術指導などの包括的な支援が提供される。 このプログラムは、日本、シンガポール、韓国で設立