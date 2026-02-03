3日、アラビア海を航行中のアメリカ軍の原子力空母にイランの無人機が接近し、アメリカ軍のステルス戦闘機が無人機を撃墜しました。アメリカとイランの核開発をめぐる協議は6日に行われる予定ですが、トランプ大統領はイランが開催地の変更などを求めていると明らかにしました。ニュースサイト・アクシオスの記者は、開催地がトルコからオマーンに変更される見通しだと伝えています。