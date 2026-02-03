【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前日比74.18ドル高の4万9315.17ドルを付けた。1月31日から続いた米政府機関の一部閉鎖が短期間で解消したことを好感した買いが先行した。