ウクライナ侵攻をめぐる和平協議で、アメリカとロシア、ウクライナの3カ国による2回目の実務者協議が4日、UAE（アラブ首長国連邦）で行われています。ロシアとウクライナの間には領土や安全の保証をめぐって依然として大きな隔たりがあり、打開策が見いだせるかが焦点です。交渉は5日も行われる予定です。