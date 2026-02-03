【サンリオキャラクターズ なかよしドロップチャーム】 2月 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ なかよしドロップチャーム」を2月に発売する。価格は1回300円。 本商品は、ドロップキャンディのようにつやつやでぷっくりなデザインが特長のチャーム。クリア素材が使用されており、1