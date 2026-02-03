【電動ガンエボルト M4A1カービン】 2025年12月24日 発売 メーカー：東京マルイ 価格：99,000円 装弾数：81発 推奨バッテリー：MS・Li-Poバッテリー［スティックタイプ］ 種別：アサルトライフル 東京マルイは2025年12月24日、「次世代電動ガン」を超える次世代の電動ガン新シリーズ「