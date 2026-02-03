【ラプンツェル】 2月5日出荷開始 価格：24,000円 ルミナスボックスは、フィギュア「ラプンツェル」の出荷を2月5日に開始する。価格は24,000円。 本商品は、Android/iOS用背中で魅せるガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より、「ラプンツェル」を1/7スケールで立体化したフィギュア。ラプンツェルのすべすべの服装の質感やゲーム中の姿が、精巧な塗装でリア