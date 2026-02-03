４日、レ・ホアイ・チュン氏（左）と握手を交わす習近平氏。（北京＝新華社記者／李響）【新華社北京2月4日】習近平（しゅう・きんぺい）中国共産党中央委員会総書記・国家主席は4日、ベトナムのトー・ラム共産党書記長の特使として訪中したレ・ホアイ・チュン党中央政治局委員・外相と北京の人民大会堂で会見した。