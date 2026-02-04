福岡県警粕屋署は4日、古賀市久保付近の路上で同日午後2時ごろ、通行中の小学生女児が見知らぬ中年風の男から携帯電話を向けられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は年齢不明、ひげあり、青色乗用車に乗っていたという。