佐賀県警唐津署は4日、県内在住の60代女性が交流サイト（SNS）を使ったロマンス投資詐欺に遭い、1176万円相当の暗号資産をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2025年11月上旬、被害者がSNSを通じて外国籍の男性を名乗る人物と知り合った。別のSNSに誘導され、好意を伝えられた後に「私の指導に従えばあなたの生活に良いことをもたらす」「このお金は私たちの将来のためである」などと、暗号資産