Nissyこと西島隆弘のソロアーティストとして史上初となる、2度目の全国6大ドームツアー『Nissy Entertainment “Re:10th Anniversary Final” BEST DOME TOUR』のライブ＆ドキュメンタリー映像が、Blu-ray・DVD化することが決定した。さらにPrime Videoで24日より世界独占配信されることも決定した。【動画】Nissy、2度目の全国6大ドームツアー“ライブ＆ドキュメンタリー”をチラ見せ演出・衣装・映像に至るまで、総合演出の