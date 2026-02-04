きょうの為替市場、ドル円は買戻しが続き、一時１５６円台後半まで回復している。本日もややドル高の動きが見られているものの、それ以上に円安の動きがドル円を押し上げている。ユーロ円やポンド円といったクロス円も上昇。 日本は衆院選の真っ只中だが、高市首相率いる与党が圧勝しそうな情勢となっている。世論調査では自民党単独過半数の見方も出ている。もしそうなれば、高市首相が進める積極財政が国民の信任を