核開発問題をめぐりアメリカがイランへの軍事的圧力を強める中、アメリカ軍が中東地域で展開中の原子力空母に接近したイランのドローンを撃墜しました。トランプ大統領は、“イラン側は軍事衝突を望んでいない”との考えを示したうえで、核開発問題などをめぐる協議について「交渉が続けられている」と話しました。