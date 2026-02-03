1995（平成7）年2月5日、平安時代の相撲を再現した古式大相撲が両国国技館で開催され、貴乃花（左）と曙の両横綱が「三段構え」を披露した。厳かな雰囲気の中、土俵上に並んだ2人が「あうんの呼吸」で上段の構えから三つの姿勢を取ると、館内から大きな拍手が沸いた。初めての経験に「緊張した」と口をそろえた。