不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、東京・新宿区の保育園に勤める保育士の木村正章容疑者（40）です。木村容疑者はおととし1月、長野県立科町で行われた学童クラブのウィンターキャンプで、寝ていた小学生の男子児童の下半身を触った疑いがもたれています。取り調べに対し、木村容疑者は「やっていません」と容疑を否認していますが、学童クラブや保育園に通う園児らの保護者からは同様の被害相談が数十件寄せられていて、警