衆議院選挙で各党は何を掲げて戦っているのか。4日夜は選択的夫婦別姓の導入について、フジテレビ政治部・福井慶仁デスクが解説します。「選択的夫婦別姓」を巡っては2025年の国会で、28年ぶりに審議されましたが、結論には至りませんでした。ほとんどの政党が立場を明確にしていて、賛否がはっきり分かれている政策といえます。夫婦が希望した場合にお互いが結婚前の名字を名乗れる「選択的夫婦別姓」制度の導入について、まずは