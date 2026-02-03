サウジ・プロフェッショナルリーグのアル・ヒラルは4日、ポルトガル代表MFルベン・ネヴェスとの契約を2029年6月30日まで延長したことを発表した。ルヴェン・ネヴェスとアル・ヒラルの契約は、2026年6月30日をもって満了を迎える予定となっていた。移籍金が発生する最後の移籍市場となる今冬には、イギリス『ガーディアン』やスペイン『アス』など複数のメディアによって、マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリードか