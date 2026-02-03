町田が、昨季限りで湘南を契約満了となったDF金眠泰（キム・ミンテ、32）を獲得することが4日、決定的となった。この日の非公開練習からチームに合流しており、近日中にも正式発表される。1メートル87の長身センターバックで韓国・光云大から仙台、札幌、鹿島などを経て23年途中に湘南入り。昨夏には清水へ期限付き移籍した。J1通算226試合7得点の実績を持つ。