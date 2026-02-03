【「カルタグラ」Nintendo Switch版】 2月5日 発売 価格： パッケージ通常版 7,920円 ダウンロード版 6,800円 CEROレーティング：Z（18才以上対象） プロトタイプは、ミステリィアドベンチャー「カルタグラ」のNintendo Switch版を2月5日に発売する。価格はパッケージ通常版が7,920円、ダウンロード版が6,800円。