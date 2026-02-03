4月2日からTBSほかで全国同時放送予定のテレビアニメ『氷の城壁』（毎週木曜午後11：56）に、小林千晃が五十嵐 翼役で出演することが発表され、ぽん太やウッぴーのビジュアルが公開された。また、3月29日のAnimeJapan 2026内のテレビアニメ『氷の城壁』ステージに、和泉風花（安曇美姫役）、猪股慧士（日野陽太役）が出演することが発表された。【画像】目が怖い（笑）ウッぴーほか追加キャラクタービジュアル小林が演じる翼