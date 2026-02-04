きょう（4日）夕方、横浜市でトラックの荷台から工具箱などを盗んだとして30歳の男が現行犯逮捕されました。窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称・内装工の伊藤直人容疑者（30）です。警察によりますと、伊藤容疑者はきょう午後5時半ごろ、横浜市港南区で駐車中のトラックの荷台から工具箱と工具の充電器、あわせておよそ3000円相当を盗んだ疑いがもたれています。警察は以前から伊藤容疑者を捜査していて、神奈川県の大和駅近