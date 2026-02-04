アメリカとロシアの核軍縮合意が失効するのを前に、核保有国の中国は両国の首脳と相次いで電話会談しました。中国の習近平国家主席は4日、ロシアのプーチン大統領との電話会談の中で「中露関係は新たな発展段階に入った」と話し、「責任ある大国および国連安保理常任理事国として、手を携えて世界の戦略的安定を守る義務がある」と述べました。これに対し、プーチン大統領は米露の核軍縮の枠組み「新START（新戦略兵器削減条約）」