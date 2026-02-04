4日午後、茨城県日立市の国道で77歳の男性が運転する乗用車が縁石に乗り上げて歩道を歩いていた女子高校生の列に後ろから突っ込み、8人がケガをしました。このうち2人が左脚を骨折するなどの重傷で、6人は軽傷だということです。警察が事故当時の状況を詳しく調べています。