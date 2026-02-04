韓国コスメブランドperiperaから、全22色のクリアピンクティント「ムードグロイティント」が2月23日（月）オンライン発売♡ちゅるんとみずみずしいツヤ感と、ライトカラーからミュートカラーまで揃った春に映えるピンクで、新しい季節のリップメイクを楽しめます♪ クリアピンクで彩る春の唇 リニューアルした「ムードグロイティント」は、塗り心地軽やかでありながらしっかりツヤ感