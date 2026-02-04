スペインのサンチェス首相は3日、16歳未満の子どもによるSNSの利用を禁止すると発表しました。SNSを運営するプラットフォーム企業に対し、年齢確認システムの導入を義務づけるほか、違法コンテンツやヘイトスピーチなどを削除せずに放置した場合、経営陣に法的責任を求める考えも示しました。子どものSNS規制をめぐっては、オーストラリアで去年12月、16歳未満のSNS利用を禁止する法律が世界で初めて施行されたほか、ヨーロッパ各