安倍晋三元総理銃撃事件で殺人の罪などに問われた山上徹也被告（45）側が無期懲役の判決を不服として4日、控訴しました。先月の判決で奈良地裁は「生い立ち自体は不遇な側面が大きく、旧統一教会に激しい怒りを抱いたのは理解不能とは言えない」としました。その一方で、「他者の生命を奪うことを決意し、実行するという意思決定に至ったことについては、大きな飛躍がある」などとして、検察の求刑通り無期懲役を言い渡しました。