南米ベネズエラのセイコウ・イシカワ駐日大使が４日、東京都内の日本記者クラブで会見し、約１か月前に起きた米国による攻撃について、「多くの命が亡くなった。国の主権と国民の尊厳にかかわる問題だ」と非難した。米国内で拘束されているニコラス・マドゥロ大統領については「現在も正当な大統領としての権限を持っている」として、引き続き帰国を求める考えを示した。現在のベネズエラ国内状況についてイシカワ氏は「国家機