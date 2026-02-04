寧夏回族自治区人民政府の張雨浦（ジャン・ユープー）主席は3日、寧夏第13期人民代表大会第4回会議で行った政府活動報告で、「2025年、寧夏は国家新型インターネット交換拠点と演算能力ネットワーク中枢という『二つのセンター』の建設を加速させ、デジタル経済の営業収益やインテリジェントコンピューティングの規模などの主要指標はいずれも3倍以上に増加した」と述べた。中国新聞網が伝えた。全国一体化演算能力ネットワークの