福岡教育大剣道部師範、九州電力剣道部師範の角正武（すみ・まさたけ）さんが4日、病気のため福岡市内の自宅で死去した。82歳。福岡市出身。通夜は6日午後6時半から、葬儀は7日午前11時からいずれも福岡市中央区古小烏町70の1、ユウベル積善社福岡斎場で。喪主は妻薫（かおる）さん。九州学生剣道連盟会長や九州剣道連盟副会長などを歴任。玉竜旗高校剣道大会副会長も務めた。