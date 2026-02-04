【ワシントン＝向井ゆう子、北京＝吉永亜希子】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席が４日、電話会談を行った。両氏の電話会談は、昨年１１月以来となる。これに先立ち、習氏は４日、ロシアのプーチン大統領ともオンラインで会談した。トランプ氏は自らのＳＮＳへの投稿で、貿易や軍事、ウクライナやイラン情勢などについて協議したと明らかにした。トランプ氏は「中国との関係は極めて良好であり、我