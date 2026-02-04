元関脇でタレントの豊ノ島が４日、インスタグラムを更新。入籍記念日に妻と和食レストランの食べ放題に行ったことを明かした。豊ノ島は「明日、２月５日は入籍記念日。ということで、妻に何を食べたいか聞いたら［和食さと］に行きたいと！先日、私がロケしたよじごじＤａｙｓで紹介したのを見て食べたくなって調べたら牛タンフェアを見つけて決めたらしい！」と記述。テーブルに肉が並んだ写真を添え、「食べ放題だし、食っち