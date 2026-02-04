劇団新派の俳優・喜多村一朗が４日、自身のＸで「新派・松竹新喜劇合同喜劇公演」（東京・新橋演舞場、５月９〜１９日）で幹部に昇進すると発表した。一朗は「幹部に昇進させていただくことになりました。日頃より温かく支えてくださるお客様、共に舞台を創る仲間たちに、心より感謝申し上げます。これからも新派の心を大切に、より良い芝居をお届けできるよう精進します！」と決意表明した。５月の新橋演舞場では明治、大