中国の習国家主席は、トランプ大統領と４日に電話会談を行ったと、中国の新華社通信が報じた。両者の協議は、４月に提案されているトランプ大統領の訪中を前に行われた。詳細については伝えていない。習主席はトランプ大統領との電話会談前には、プーチン大統領とビデオ会談を行った。