ピボット分析東京時間（23:10現在） ドル円 現値156.49高値156.86安値155.70 158.16ハイブレイク 157.51抵抗2 157.00抵抗1 156.35ピボット 155.84支持1 155.19支持2 154.68ローブレイク ユーロ円 現値184.83高値185.25安値184.02 186.61ハイブレイク 185.93抵抗2 185.38抵抗1 184.70ピボット 184.15支持1 183.47支持2 182.92ローブレイク