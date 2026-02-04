各国の長期金利（NY時間09:12）（日本時間23:12）（%） 米2年債 3.578（+0.008） 米10年債4.284（+0.018） 米30年債4.912（+0.018） ドイツ2.872（-0.019） 英国4.527（+0.010） カナダ3.453（+0.018） 豪州4.866（+0.032） 日本2.247（-0.010） ※米債以外は10年物