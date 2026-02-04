大阪府堺市の住宅の浴槽で、78歳の女性が死亡しているのが見つかり、警察が、何者かに殺された可能性もあるとみて捜査しています。現場は堺市西区鳳北町の住宅で、先月30日、この家に一人で住む78歳の木下慶子さんの息子から「母がなくなっている」と110番通報がありました。警察によりますと、別の親族から「連絡が取れない」との知らせを受けた息子が家の中を確認すると、浴槽で木下さんが鼻の辺りまで水に浸かった状態で死亡し