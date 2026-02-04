高知ユナイテッドSCは4日、MF小林里駆(24)の新天地がNWSスピリット(オーストラリア2部)に決定したことを発表した。東京都出身の小林はFC東京U-18時代に2種登録され、FC東京U-23の選手としてJ3リーグ戦に出場。その後、 順天堂大を経て2024年にギラヴァンツ北九州へ加入した。翌2025年には高知へ移籍。J3リーグ戦11試合、天皇杯1試合に出場し、同年12月に契約満了が発表されていた。以下、クラブ発表プロフィール●MF小林里駆