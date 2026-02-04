マンチェスター・シティが4日に日本語公式X(@ManCityJP)を更新し、同クラブのファンである人気俳優・萩原利久さんが日本女子代表(なでしこジャパン)のMF長谷川唯、FW藤野あおばと対面したシーンを公開した。クラブは「萩原利久さんが長谷川選手&藤野選手と対面しました」と綴り、萩原さんがマンチェスター・シティウィメンの練習場を訪れた動画を投稿。「藤野選手が萩原さんのファンであることが判明」と付け加えている。