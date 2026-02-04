【ソウル＝依田和彩】米国のルビオ国務長官と韓国の趙顕（チョヒョン）外相は３日、米ワシントンで会談した。韓国外交省の発表によると、米韓の関税合意に基づく対米投資を巡り「状況を安定的に管理」する必要性で一致した。米国のトランプ大統領は１月２６日、米韓がまとめた貿易協定に関して韓国国会の承認の遅れに不満を示し、韓国に対する自動車などの関税率を引き上げる方針を表明した。韓国側の発表によると、趙氏は、