杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第5話に、細田佳央太が出演。文菜（杉咲）が大学3年生の時に付き合った優しすぎる元カレを演じる。【写真】杉咲花＆細田佳央太の2ショットも『冬のなんかさ、春のなんかね』第5話より監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好きになる