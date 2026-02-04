きょう（4日）午後、東京・荒川区で都営バスと自転車が接触し、自転車に乗っていた16歳の少年が転倒してあごを骨折するなどのけがをしました。きょう午後3時半すぎ、荒川区南千住で「都営バスと車道を走っていた自転車が接触し自転車が転倒した」と110番通報がありました。警視庁によりますと、歩道を走っていた自転車が車道に降りた際、ハンドルが走行中の都営バスと接触し転倒したということです。自転車に乗っていた16歳の少年