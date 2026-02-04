タレントの岡田結実さんが4日、第1子出産を報告しました。【映像】岡田結実、直筆のメッセージ岡田さんはこの日に更新したインスタグラムで、「皆さまへこの度、第一子を出産しました事をご報告させていただきます。日々成長していく我が子に、驚きと感謝、そして、焦りが止まらない日々ですが、今日に至るまで本当に様々な方に支えていただきました。心より感謝申し上げます。」と、直筆の文章でコメント。出産後の生活が落