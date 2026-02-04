一部改良したコンパクトSUV マツダは2025年12月11日、コンパクトSUV「CX-3」の一部改良を発表しました。今回の変更では、人気装備を標準化するとともに、ラインナップが整理されています。 CX-3は、マツダのデザインテーマ「魂動デザイン」と先進のSKYACTIV技術を全面的に採用し、2015年に登場して以来、人気を博しているモデルです。【画像】超カッコいい！ これがマツダ新「CX-3」です！ 画像で見る（40枚）ボディサイズは全長